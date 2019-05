Emadepäev toob jooksma nii presidendi kui Mukunga

Kui pühapäeval peaks keenialane võitma, oleks tegu juba Wachira viienda Tartu Maastikumaratoni võiduga. Aastate lõikes on mehe triumfid olnud väga eriilmelised – purustatud on nii rajarekordeid kui ka sokke (viide kuulsale sokijooksule 2017. aastal). Tugevamatest Eesti jooksjatest on 24 km starti tulemas näiteks Rait Ratasepp, Rauno Laumets ja Raido Mitt.

Naiste konkurentsis on 24 km distantsil suursoosik 2018. ja 2016. aasta kiireim naine Kaisa Kukk. Võidust väiksemate ambitsioonidega ei tule ilmselt stardijoonele ka tunamullune parim Olga Andrejeva.

Aastase vahe järel on maastikumaratoni stardis ka president Kersti Kaljulaid, kes osaleb 24 km distantsil.

Maratoni programm algab reedel peetava Heateo jooksuga, kus tänavu kogub Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond koos Klubi Tartu Maratoniga annetusi väikese Olegi jaoks, kellel on raske kaasasündinud immuunpuudulikkus. Olegi on toetama tulemas ligikaudu 1500 inimest.

Laupäeval, 11. mail toimuvad lasteüritused. Tegu on Tartu maratoni Mini Kuubiku sarja suurima osavõistlusega, kuhu on hea ilma korral oodata vähemalt 3500 last. Valikus on distantsid 400 meetrist kahe kilomeetrini. Osavõtt on lastele tasuta. Kõik lõpetajad saavad finišis lasteürituste medali ja muud head-paremat.

Pühapäevastele põhidistantsidele (42, 24, 10 ja 5 km) on end praeguseks registreerinud üle 3500 jooksja ja kõndija. Sarnaselt 24 km distantsile on ka 42 km start Otepääl ja finiš Elvas. Lisaks on valikus Elva metsade vahel kulgevad 10 ja 5 km rajad. 24, 10 ja 5 km distantsidele on oodatud ka (kepi)kõndijad.