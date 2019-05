Kalakaitseinspektorid leidsid Peipsil ja Lämmijärvel mitu rikkumist

„Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve kalaressurss on ühine, sest kala kontrolljoonest kinni ei pea ja liigub nii Eesti kui Vene poolel. Sellepärast on kalaressursi kaitsmine kahe riigi ühine mure ning selleks on sõlmitud ka vastavad kokkulepped. Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni valitsuste vahelise kalapüügikomisjoni istungi protokolli kohaselt viiakse läbi kaks korda aastas ühisinspekteerimisi mõlema poole veealal,“ selgitas keskkonnainspektsiooni kalakaitseosakonna peainspektor Ivo Kask.

„Lämmijärve kalurid nii Eesti kui Venemaa poolelt on arvamusel, et püügikoormus on vastaspoolel kindlasti oluliselt suurem. Mõrdade kaardistuse tulemuse põhjal saame öelda, et Lämmijärvel kasutatakse kummalgi poolel mõrrapüügil umbes 200 mõrda. Lämmijärves asuvad mõrrad on pärast inspekteerimist kantud Keskkonnainspektsiooni OP-KKI kaardirakendusele, mis annab hea ülevaate Lämmijärve üldisest püügikoormusest,“ selgitas Kask.