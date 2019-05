Galerii: Põlvamaa aasta emaks kuulutati kunstnik Epp Margna

Aasta emaks oli nomineeritud kaheksa kandidaati, kellest seitse ka ise kohal viibisid ja tänu meened ja lilled said. Aasta emaks kandideerisid peale Margna veel Mari Eensaar, Anneli Kaasik, Signe Paekivi, Enel Liin, Ilse Länik, Inge Ojala Pihlaja ja Küllike Kaldoja, kes kõik ka väga armastatud inimesed nii oma peredele kui ka maakonnas.

Aasta ema Epp Margna sõnas, et talle tuli tiitel ootamatult. „Ema olla oma lastele on loomulik ja siin ei oska tunnustust oodata. Olen Põlvamaal elanud 20 aastat.,“ sõnas Margna. Väga oluline on, et lisaks ema rollile oleks naisel omad huvid, loomingulised väljundid. Kui saan tegeleda nii ühe kui teisega, olla kodus perenaine samal ajal jätmata unarusse oma loomingulisi ideid ja vajadusi. Nende ühendamine annabki jõudu juurde. Üks ilma teiseta ei toimiks kindlasti.“

Aasta emana ja naisena toetab Epp Margna meie presidenti, kes on samuti naine, ema ja vanaema, viimase aja väljaütlemisi ja samme, mis puudutab valusalt lähisuhtevägivalda ning naiste positsiooni ühiskonnas tervikuna. „Ma pole kunagi oma elus pidanud kogema, et mind naisena oleks alavääristatud ja kui ma nüüd kuulen, et seda nii palju ikkagi on ning on kogu aeg olnud, siis selgelt ma meie presidendi toetaja.“

Tulevastele emadele ütleb tänavune Põlvamaa aasta ema, et elus tuleb leida enda tee, et teha asju ise, ilma et see oleks kuidagi peale sunnitud. „Kui see on leitud, lahendevad ka kõik teised asjad.“

„Epp Margna väärib Aasta Ema tunnustust ja tiitlit, sest ta on lihtsalt parim! Parim nii emana kui kogukonna liikmena, kes on eeskujuks ja toetajaks, meie ühise Eesti elu edasikandja," nii oli kirjas taotluse tekstis.

Epp Margna on kasvatanud ja kasvatab nelja tütart, kelle arengusse on panustatud hoolt ja armastust nii palju, et lapsed on haritud ja väärikad kodanikud. Epp peab vajalikuks, et iga inimene saab võimetekohaselt areneda ja tegutseda, ta suudab luua positiivse ja toetava kasvukeskkonna, kus lihtsalt sirgub parim vili.

Epp võib uhke olla oma tublide laste üle. Nii on üks tütar bioloogiaalase doktorikraadiga, teisel on inseneri magistrikraad, kolmas on saanud meditsiiniõe ja juura kõrghariduse, noorim tütar on Kanepi gümnaasiumi väga tubli ja ettevõtlik gümnasist.

Kanepi gümnaasium on uhke Kadri ja tema ema üle. Epp Margna on alati abivalmis, kooli toetav, ta on olnud eelmisel hooajal ka kooli hoolekogu esimees. Epp on tasakaalukas, ta ütleb alati välja seisukohad, mis on kaalutletud, läbimõeldud ja suudab neid kaitsta. Ta arvestab tema ümber olevate inimestega, hoolib neist – ta on eeskujuks ega tee ülekohut. Epp on originaalne, rahulik, mõistev ja alati positiivne.