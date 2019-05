Minister: paljud M+S-tähisega rehvid jäävad Eesti talves lahjaks

"Eestis on talvekülmad tihti äärmiselt muutlikud ning põhjustavad väga raskeid teeolusid, millel liiklemiseks ei ole ilmtingimata kõik hetkel lubatud M+S-märgisega rehvid mõeldud. Läbi selliste talverehvide kasutamise võivad tekkida ohtlikud olukorrad kõikidele liiklejatele, mis halvimal juhul lõppevad vigastuste või surmaga," ütles Aas. "Talverehvide nõudeid tuleb kohaldada meie kliimale vastavaks, et suureneks liiklusohutus."

Seni ei ole olnud kohustuslik, et M+S-tähisega talverehvidel oleks rahvusvaheliselt kokkulepitud talverehvimärgis: kolmetipuline mägi ja lumehelves. Märgis esineb nendel rehvidel, mis on läbinud katsetused tõendamaks nende vastavust sätestatud talverehvide nõuetele. Eelnõu järgi võib veel ka järgneval paaril talvel kasutada üksnes M+S-tähisega rehve, et anda autojuhtidele võimalus juba soetatud rehvid lõpuni kasutada.