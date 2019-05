Pühapäev toob hoovihmadega päikeselise ilma

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu pühapäeva pilves ilm. Paljudes kohtades sajab vihma, kuid pärast keskööd sajutõenäosus väheneb. Mitmel pool tekib udu. Puhub loode- ja läänetuul, pärast keskööd edelatuul 3-8, puhanguti 11 m/s, Ida-Eestis ja põhjarannikul 7-13, puhanguti 14-18 m/s. Vastu hommikut tuul nõrgeneb. Sooja on 4-10 kraadi.

Peipsi järvel puhub öö hakul loode- ja läänetuul 7-11, puhanguti kuni 17 m/s, pärast keskööd edelatuul 6-10, puhanguti 14 m/s. Lainekõrgus on 1,0-1,5 meetrit. Aeg-ajalt sajab vihma ja nähtavus on mõõdukas. Sooja on 7-10 kraadi.