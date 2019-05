Video ja galerii: Otepää aasta ema on Pühajärve põhikooli õpetaja Lembi Oja

"Minu jaoks on see väga suur tunnustus, natukene on ka šokk, sest see tuli väga suure üllatusena," lausus Lembi Oja pärast tunnustusõhtut. "Hästi hoitud saladus," lisas pereisa Kuno.

Otepääl elaval Ojal on kolm tütart: Eva-Maria (25), Sarah-Liisa (21) ja pesamuna Anni-Grethe (10). "Mul on oma ema üle väga uhke tunne – ta on väga-väga hea ema," rääkis pere pesamuna. Vastuseks küsimusele, mida ta ema oskab hästi teha, vastas Anni Grethe, et tema ema oskab väga hästi inglise keelt.

"Lapse on koolis toredad, sest nad on valmis õppima ning inglise keel on selline aine, mida läheb elus ikka vaja," lausus Oja, kelle sõnul aitab keel osaleda erinevates projektides, teha grupitööd ning keelt saab kasutada ka näiteks internetiotsingutes – lastele see väga meeldib," rääkis Oja. "Kuna ma ise olen selle tunnustuse üle väga uhke, siis ma loodan, et ehk on ka õpilased onselle üle uhked."

"Tunnustus annab positiivse laengu ning annab märku, et ehk ma siis olen oma elus midagi õigesti teinud," lisas Lembi, kes on ise pärit küll Tallinnast, kuid tema juured on Otepäält, nimelt on tema ema olnud elupõline otepäälanna.

Lembi ja tema abikaasa Kuno pere on viieliikmeline. Tütar Eva-Maria lõpetas Otepää gümnaasiumi hõbemadaliga ja Tartu Ülikooli magistrikraadiga. Teine tütar Sarah-Liisa lõpetas Otepää gümnaasiumi kuldmedaliga ning jätkab õpinguid Tartu Ülikooli bakalauruseõppes. Noorim tütar Anni-Grethe õpib Otepää gümnaasiumi 4. klassis. Emana on Lembi oma tütardele väga hea eeskuju ja abiline.

Lembi Oja on väga tegus ka väljaspool kooli. Ta juhendab alates 2015. aastast vokaalansamblit MALK, kes on oma esinemistega ilmestanud Otepää valla üritusi ja esindanud valda ka mujal Eestimaal.

Lembi Oja on tunnustatud 2013. aastal tiitliga Valgamaa aasta õpetaja ja aasta õppija tiitliga 2015. aastal.

Lembi Oja on aktiivne, abivalmis ja kohusetundlik õpetaja igapäevases tööelus. Talle meeldib ise pidevalt õppida ja ennast täiendada, et olla aktiivne inimene. Ta osaleb õpilastega e-twinningu projektides, milles kool on tunnustatud Euroopa kvaliteedimärgiga.