Võrumaa aasta emaks sai kuue lapse ema Marju Parv

Võru maakonna aasta ema tunnustuse pälvis kuue lapse ema Marju Parv. Kääpal elav ema on töökas kodus ning aktiivne ühiskondlikus elus.

«Mul on elus täita palju rolle: aeg-ajalt pean olema taksojuht, õpetaja, arst, samuti raamatupidaja, varustaja ning koristaja. Ja mida kõike veel. Aga kõige rohkem meeldib mulle olla ema. Võib-olla selle pärast ongi tänane tunnustus mulle nii eriline. Ehk see on tunnustus selle eest, mida ma ise oma elus kõige olulisemaks pean,» tõdes vastne aasta ema.

Marju Parvel on kuus last: Rasmus (24), Robin (15), Risto (13), Regina (12), Riko (5) ja Ruudi (3). Lastest kaks käivad muusikakoolis ja spordikoolis, üks kunstikoolis. Järeltulijad on õppimises tublid ning ema roll ei ole selles väike. Lastel on korras kodu suurepäraste mängu- ja spordivõimalustega.

«Olen väga uhke oma pere ja laste üle. Olen alati öelnud, et nemad on minu elu kõige suurem varandus,» rõhutas Parv. «Lugesin hiljuti üht head mõttetera: kui sul on probleeme, siis kallista oma last ja sa saad aru, et seni kui tema on elus, terve ja õnnelik, on sul tegelikult kõik hästi.»

Aasta ema on töökas ja tubli nii kodus kui ka ühiskondlikus elus. Ta hoolitseb nii oma laste kui ka paljude teiste hea käekäigu eest. Parv on lasteaia Punamütsike hoolekogu esimees, Võru kunstikooli hoolekogu liige ja MTÜ Kääpa Küla juhatuse liige.

Perekond käib igal aastal koos mõnel reisil. Üheskoos osaletakse ka Võrumaa jooksu- ja suusasarja üritustel. Koos abikaasaga on ta kuuel korral osalenud Võhandu maratonil. Marju Parv on alates 2008. aastast tantsurühma Tsõõr liige.

Raamatupidaja kõrgharidusega 44-aastane naine on praegu Toru-Mari OÜ juhatuse liige ning MTÜ Hilaro Võru Loovuskool juhataja.

Marju Parv on oma tegemistes raamatupidajalikult täpne ja korrektne, ta on hea suhtleja ning lööb kaasa küla ürituste korraldamises. Ta on kirjutanud mitmesuguseid projekte küla arengu toetamiseks. Ta on hell ema oma lastele ja suurepärane vanaema oma esimesele lapselapsele.