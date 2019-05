Galerii ja video: Valga valla aasta emaks valiti asenduskodu kasvataja Sirje Sinisalu

Tiitel anti kätte pühapäeval Valga keskväljakul. Sinisalu lausus, et tunneb tiitli ühe uhkust. «Tänu minu lastele, tugevale perele ja sõpradele, tuttavatele, väga uhke!»

Milliste põhimõtete järgi aga aasta ema on lapsi kasvatanud on? «Lapse jaoks peab olema alati olemas.Last peab kuulama. See on kõige tähtsam. Lapsel peavad olema oma valikuvõimalused,» ütles Sinisalu.

Emadepäeva ajaks tuleb suur pere alati kokku. «Kogu aeg koos, nagu alati kõigil tähtpäevadel. Kõik tulevad kokku ükskõik kust kohast, alati.»

Oma laste hulka arvab Sinisalu ka asenduskodu lapsed. «Mulle meeldib see töö. See on nagu kodu. Minu kodu ja oma lapsed. Midagi pole keerulist.»

Sirje Sinisalu on abielus olnud 43 aastat ja üles kasvatanud tervelt kaheksa last. Lisaks on tal 11 lapselast. «Meid on kasvatatud hoolivateks, tarkadeks, tegusateks, töökateks, pere väärtusi hoidvateks emadeks ja isadeks. Kõige tähtsamaks asjaks kodust kaasa võttes olid meile kõigile väärtused. Me tähistame alati üheskoos kõiki tähtpäevi. Alati leiavad meie ema ja isa koos aeg, et minna vaatama oma laste ja lastelaste esinemisi kas tantsuväljakule, kooli või lasteaeda,» kirjutasid Sirje lapsed.

Lisaks oma lastele on ta palju üles kasvatanud neid lapsi, kellele ei ole jätkunud nii palju emalikku hoolitsust. Sinisalu asus Valga väikelastekodusse õena tööle 1975. aastal ja töötab praegu Valga Kurepesa lastekodus, praeguse nimega asenduskodus. Kurepesa asenduskodu juhataja Marika Drenkhan märkis, et tänu meditsiiniõe taustale on Sirje erilise hoole ja tähelepanu all olnud haiged ja erivajadusega lapsed. «Tema jaoks ei ole lauset «ei saa, ei oska». Tema vastus on alati «küll me hakkama saame»».

«Ta on väga palju endast andnud oma riigi ja kogukonna jaoks. Me oleme uhked ja tänulikud, et oleme üles kasvanud nii suures ja ühte hoidvas peres. Kõik need väärtused, mis anti kaasa meie kodust, oleme edasi andnud oma lastelastele. Oleme kasvanud teadmises, et kedagi ei tohi solvata, laimata, kellelegi ei tohi liiga teha, üksteist peab hoidma, teistest inimestest peab hoolima, aitama, kui vaja,» lisasid lapsed.

«Ikka ja jälle olen imetlenud tema sihikindlust ja töökust ning oskust seda edasi anda oma lastele. Olen toonud teda eeskujuks juba mitmele põlvkonnale,» iseloomustas Sirjet tema lapsi ja lastelast õpetanud Ille Sõrmus.

Valga valla aasta ema tiitliga tunnustatakse pereema, kes on pühendunud ja hea ema ühele või enamale lapsele, andes neile armastust, hoolt, eeskuju ja õpetust. Esitatud kandidaat ei pea olema abielus ja peres võivad kasvada ka kasulapsed.

Aasta ema konkursile sobiv kandidaat on Eesti kodanik, kelle elukohaks rahvastikuregistris on Valga vald ning kes on tunnustatud nii oma ametitöös kui perekonnas ja kes on ühiskonnale heaks eeskujuks ka väljaspool oma pereringi. Aasta ema aunimetus omistatakse ühele emale ainult üks kord.

Üritusel esinesid Valga ja Valka laulu- ja tantsulapsed. Külalisesineja oli Merlyn Uusküla. Valga valla aasta ema konkursile esitati seitse kandidaati.

Nominendid:

Ülle Säinas, naiskodukaitsja, nelja lapse ema

Annemarie Gerassimov, kohtunik, kolme lapse ema

Piia Ardel, ettevõtja, kolme lapse ema

Liia Kalvet, raamatupidaja, kolme lapse ema

Jaanika Põder, ämmaemand, kolme lapse ema