Galerii ja video: Tõrva valla aasta emaks valiti nelja tütre vanem Reet Kaat

Kaat ütles auhinda kätte saades, et tema lapsepõlve kujundasid suuresti vanavanemad. «Nemad lõid selle vundamendi, mille peale olen saanud kõik ehitada. Kui ma kunagi noore neiuna läks südamevärinal neile oma tulevast abikaasat tutvustama, siis vanavanemate üllatusel polnud otsa ega äärt: «Kust meie Reet siis nii toreda poisi üles leidis?!» Tuleb välja, et selliste toredate poiste ja tüdrukute kasvulava on Tõrva. Oleme meiegi oma juures otsustanud Tõrva mulda ajada. Sealt neid tütreid tuleb nagu lilleõisi.»

Tõrva vallavolikogu esimees Enn Mihailov rääkis, et kõik emad väärivad aasta ema tiitlit ja kui lastelt küsida, kes on parim ema, siis vastavad nad ikka, et just nende oma.

Reet Kaadil on kaks täiskasvanud ning kaks väiksemat tütart. «Mulle on alati imponeerinud kui soojalt, lugupidavalt ja austusega lapsed oma perest ja emast räägivad» märkis Kaadi nominatsiooni esitaja.

Väiksemad tütred õpivad koolis. Üks neist on raske puudega ja vajab palju lisahoolt ja tuge. Reet on korraldanud kõik oma laste huve ja vajadusi silmas pidades. Olles sealjuures alati rõõmsameelne ja optimistlik. Ta tegutseb ka Tõrva Imaanueli Koguduse misjonimaja juures ning on näiteks aidanud lastekodulastele riideid muretseda. «Ka tööalaselt teeb Reet kindlasti rohkem kui ametijuhend või ta kohustused ette näevad. Reet sünnitas oma esimese lapse 18-aastaselt on olnud 25 aastat õnnelikus abielus. Uskumatu jõuga tagasihoidlik ja soe naine, kel on suur süda ja toredad lapsed!» lisatakse ankeedis.

Tütred märgivad, et Tõrvas on pere elanud 13 aastat ja varasemalt oli ema kondiiter, kuid otsustas uue väljakutsena sotsiaalvaldkonna kasuks. «Meie emal on vanemate inimestega mingi eriline suhe alati olnud. See tuleb ilmselt sellest, et oma lapsepõlves sai ta väga palju koos olla oma vanavanematega. Eks ta sellepärast ongi oma ametit pidanud terve Tõrvas elatud aja. Meie ema on väga empaatiline ja tänu sellele oleme meie oma ellu saanud positiivsed väärtushinnangud.»

Tütarde sõnul on ema neile õpetanud töökust ja armastust, inimeste mõistmist ja suhtlemist. «Emme ütleb alati, et tüliga ei tohi magama minna ja üksteisest peab hoolima. Kui on mure, siis peab sellest rääkima ja koos lahenduseni jõudma, mitte probleeme koguma. Meie ema on väga hea ema, aga ta on ka hea naine, sõber. Meie ema on näidanud meile, milline on üks tugev naine.»

Väiksematel preilidel on lisada, et emme on väga abivalmis ja kõigist hooliv inimene. «Eks ta käseb meil koristada ja õhtul õigel ajal magama minna, aga see on ühe õige emme kohus.»

Nominendid:

Kaia Karlson, kodune, kolme lapse ema

Eve Toompalu, õpetaja, käsitöömeister, nelja lapse ema

Julia Kutsar, tegevusjuhendaja, viie lapse ema