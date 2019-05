Vaatlejad märkasid 170 liiki linde

Osalejad panid 26 tornis kokku kirja 170 liiki linde, mis on tornide linnuvaatluspäeva kõigi aegade teine tulemus. Kõige rohkem liike nähti Pärnumaal Kabli tornis – 112 liiki. Üheksa aasta jooksul on see juba viies kord, kui Kabli saab kõige linnurikkama torni tiitli. Järgnes mullu kõige liigirikkamaks torniks osutunud Tartumaal asuv Ilmatsalu torn 93 liigiga.

«Mul on hea meel, et hoolimata varahommikul paljudes kohtades olnud paksust udust kogunes linnuhuvilisi 26 torni. See on vaatluspäeva uus rekord,» lausus Eesti ornitoloogiaühingu juhataja Margus Ots. Ühing korraldab tornide linnuvaatluspäeva 2011. aastast.