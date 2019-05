Mees ähvardas oma elukaaslast lapse nähes noaga

Juhtumit arutati 14. aprillil Valga kohtumajas. Kohus märkis, et elukaaslasel oli põhjust arvata, et mees viib ähvardused täide, kuna ta on alkoholijoobes ettearvamatu käitumisega. Kohus mõistis mehe süüdi tapmisega ähvardamises, kui on olnud alust karta ähvarduse täideviimist.