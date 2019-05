Hans Heinjärv: erimajanduspiirkonnale loota ei maksa

Kahjuks seda, et mõlemad valitsused selleks loa annavad, ma ise väga ei usu. Iseseisvuse saavutamisel jagasid kaks valitsust aastaid üht tänavat, et kellele see jääb. Ka ühise sünnitusosakonna allesjäämist Läti ei toetanud. Tuntavalt erinevad ka kahe riigi elatustase ja seadusandlus.

Valga on vana linn. See on meie õnn ja õnnetus. Alles äsja kuulsin uudistest, et Valgas on kõige rohkem lammutamist vajavaid korterelamuid. Tegelikkuses on see väga eksitav info: meie tühje nüüdisaegseid valmisehitatuid korterelamuid ei ole vaja lammutada. Teine probleem on sajandivanuste puitmajadega, mida on linnas väga palju ja mis on tänapäevaseks eluks kõlbmatud, sest kohati need mädanevad, samuti puudub neis veevärk ja kanalisatsioon. Mõnes neis elavad endaga mitte toimetulevad inimesed.

Veel suurem miinus on, et enamik neist elamutest on muinsuskaitse all. Seega eeldavad need muinsuskaitse nõuetele vastavat renoveerimist, aga see on väga kallis lõbu. Muinsuskaitsel on ju hea nõuda, kui ise ei pea finantseerima. Kohalikul omavalitsusel, rääkimata seal elavatest inimestest, sellist raha ei leidu. Ka investoritele need huvi ei paku, sest oma raha sa sealt iialgi tagasi ei teeni. Tean seda olukorda oma kogemustest, sest olen ise olnud ehitusfirmades tööl ja omanud Valgas ehitusfirmat. Muinsuskaitse litsentsita ja kooskõlastuseta ei tohtinud me pooles linnas isegi aknalauda värvida, tõsisemast tööst rääkimata.

Kõik eelöeldu mõjutab ka tugevalt Valga kinnisvaraturgu. Viimastel aastatel on tuntav osa klientidest lätlased, eelmisel aastal umbes pool. Reeglina ostavad nad odavamaid kortereid ja ka maju. Valgas on töökohtade valik suurem ja palk parem. Minu kogemuse järgi kolivad nad ka reaalselt Eesti poolele, mitte ei osta eluaset sissekirjutuse saamiseks. Kuna linna elanikkond vaikselt vananeb ja väheneb, toovad nad sisse nooruslikke töökäsi.

Eks siin ole ka probleeme – seda eriti suhtluskeeles. Vanemad inimesed suhtlevad mõlemas linnas vabalt vene keeles, noored aga inglise keeles. Eesti poolel on läti keele valdajaid väga vähe – nagu Valkas eesti keele valdajaid. See on tihti takistus kandideerimisel mõnele töökohale, kus on vaja osata eesti keelt.

Igapäevaselt on aga Valga väga hea koht elamiseks, sest kõik eluks vajalik – puhkamis-, sportimis-, õppimisvõimalused – on linnas olemas ja asuvad käe-jala juures. Kahjuks on nii, et mida paremat haridust meie lapsed saavad, seda vähem neid pärast koolide lõpetamist tagasi tuleb.