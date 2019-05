Käsitöölised lõid letti uued suitsusaunaga seotud tooted

Preemia said veel Heli Viksi käsitsi telgedel kootud saunalina, millele on mustri järgi nimeks pandud «Kass mõtsan vihta otsman» ning Kairi Orava käsitööna valminud «Naisi päältsanna hamõ». Eripreemia sai Jaanus Margi loodud meene «Pruukmada kõoleht», mis oma hea looga vedas muigele kõikide uudistajate näod, andsid ettevõtmise korraldajad teada.

Komisjon leidis, et kõik laekunud tööd on tehtud hea käe ja mõttega, esemed on seotud suitsusauna ja saunakombestikuga. Mõne töö juures tekkis hindajatel ettepanekuid toodete edasiarendusteks ning need anti pärast kokkuvõtete tegemist ka autoritele edasi.