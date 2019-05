Algas registreerimine võistumängimisele Teppo tüüpi lõõtsadel

Võistumängimist korraldavad MTÜ Võru Folkloorifestival ja MTÜ August Teppo Lõõtsatalu. Viimase eestvõttel on Võrumaal aastatel 2016–2019 koolitatud mängijaid ja õpetatud pilli valmistama. Nii on Vana-Võrumaa saanud juurde 30 lõõtsategijat ja rohkemgi mängijaid.

«Peame pillimeeste harimist ülioluliseks. Kindlasti osaleb mitu neist ka võistumängimisel, mis on olnud aastaid tantsufestivali üks alustala,» ütles võistluse peakorraldaja Priidu Teppo. «On hea meel, et Võru publik on 25 aasta jooksul kuulnud ära Eesti lõõtsamängijate kogu paremiku.»