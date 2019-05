Leigo festival saadab publiku teatrimetsa

Kolmel päeval saab osa muusikalisest metsarännakust «Thule mustrid». Nii tähistatakse helilooja Tõnu Kõrvitsa 50. sünnipäeva muusika- ja valguspunktidega kaunistatud jalutuskäiguga Leigo teatrimetsas. Kaasatud on muusikud ja tantsijad ning instrumendid, mida vabas õhus tihti ei kohta. Kindlasti on kohal ka peategelane ise.

«Leigo orkester koguneb neljandat korda. Olen väga rõõmus, et see on saanud meeldivaks kokkusaamiskohaks noortele andekatele muusikutele, kes töötavad orkestrites või on õpingutega seoses üldse maailmas laiali,» ütles Risto Joost.

«Olles viimastel aastatel esinenud üle maailma tähtsaimatel lavadel, võin kinnitada, et see kogemus koos uskumatu tulevärgiga on midagi, mida ei näe ega kuule kusagil mujal. Inimesed, kes on Leigot külastanud, ei suuda siiani uskuda, et selline asi võimalik on,» rääkis järvemuusika kunstiline juht, tšellist Marius Järvi.