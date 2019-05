Eesti inimesed on kimpus võlgnevuste ning pereprobleemidega

Eesti Õigusbüroo jurist Janno Pervi sõnul näitab inimeste murede rohkus ja raskuskese selgelt, et väga suur enamus meie elanikest ei ole saanud endale siiani õigusabi lubada. “Oleme inkassode küüsist päästnud lugematu hulk inimesi, niisamuti oleme väga paljudele üksikvanematele elatise välja nõudnud. Kuid mõtlemapanev on siinkohal asjaolu, et kui riik ei oleks käimasoleva projekti raames inimestele abikätt ulatanud, oleksid pea kõik need 16 000 inimest ikka veel enda murede küüsis, kuna tavapärane õigusabi hind on nende jaoks selgelt liialt kõrge. See, et 16 000 inimest on keskmiselt enda probleemi lahendamise eest juristile tasunud üksnes 5 eurot, on pehmelt öeldes uskumatu ning see ei oleks kindlasti võimalik, kui meie meeskond ei teeks oma tööd suuresti missioonitundest inimesi abistada,” lisas Perv.