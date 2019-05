Tuleohutusnõudeid ei täidetud ligi 70% kontrollitud majutusasutustes

Päästeameti ohutusjärelevalve osakonna juhataja Tagne Tähe ütles, et kontrollkäikudel selgus tõsiasi, et suurimaks murekohaks on tuletõkkeuste hoidmine avatud asendis. „Hoonete omanikud on teinud kalli investeeringu ja paigaldanud tuletõkkeuksed, et vähendada varakahjusid ja säästa inimelusid, kuid avatud uksest tulekahju olukorras siiski kasu ei ole ja seega läheb kallis investeering piltlikult öeldes vett vedama,“ ütles Tähe.