Vallajuhtide käitumine tekitas volinikes kahtluse palgahääletuse mõjutamisest

Istungil tuli arutusele ja hääletusele punkt, mis oleks määranud vallavanema palgaks 2,5 Eesti keskmist palka nagu see on Otepääl ja Tõrvas. Osa saadikuid oli palga põhimõtete muutmise vastu, põhjendustena toodi nii seda, et palk on juba piisavalt kõrge kui seda, et volikogu kaotaks edaspidi palga üle kontrolli.