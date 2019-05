Porikrossi asemel kujunes Jaanikese motokrossist päikseline ja nauditav sõidupäev

“Eks minu võit tuli selle pärast, et keegi teine kukkus,” tõdes Saarmann ise. Mees kirjeldas, et sai teisest stardist alles viiendana minema. “Start ei tulnud hästi välja ja hakkasin teisi püüdma,” sõnas Saarmann, et teises sõidus tuli tublisti pingutada. “Rada oli super! Kvalifikatsioonis oli veel väga mudane, esimeses sõidus juba kuivas ja teises sõidus läks rada veel paremaks – täitsa nauditav oli,” leidis ta.

KV A klassi võidu noppis ekipaaž Gert Gordejev / Keit Kivaste. “Pühapäevane võidusõit oli täitsa positiivne. Kui laupäeva õhtul kohale jõudsime, siis tundus, et sõit võib kas ära jääda või tuleb tõeline porikross, aga kokkuvõttes tuli väga normaalne sõit,” seletas Gordejev. Ta lisas, et päeva peale kuivas rada sedavõrd, et leidus vaid mõni üksik pehme koht. Gordejevi sõnul eelistab ta ise pigem radu, kus on rohkem tehnilisi elemente, kuid Jaanikese krossirada on looduslikum. “Õnneks rada väga ära ei lagunenud, arvasin, et läheb rohkem soonde ja auku, aga väga põnev oli sõita, pinnas oli hea,” kirjeldas ta. Gordejev peab suurimaks konkurendiks Eestis Normakute ekipaaži, kuid nemad võistlustel kahjuks ei osalenud. “Stardist me väga hästi minema ei saanud, seega pidime ikka möödasõite ka tegema, aga sealt edasi sõitsime üsna kindlalt,” märkis Gordejev.