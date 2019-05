Laste õigused kriminaalmenetluses peaks edaspidi paremini kaitstud olema

„Meie eesmärk on, et menetluse all olev noor ei satuks kuritegevuse nõiaringi ning samal ajal saaks aru enda tegude tagajärgedest. Selleks, et prokuratuur või kohus saaks teha tema suhtes õige otsuse, tuleb alaealise vajadusi individuaalselt hinnata. Üldjuhul peab selleks pädev inimene hindamise läbi viima enne süüdistuse esitamist. Kaasata tuleb lapse vanemaid, vajadusel teisi lähedasi ja lastekaitsetöötajat,“ selgitas justiitsminister Raivo Aeg.