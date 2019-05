Jüri Varik: vaesus Eestis süveneb

Paljud ettevõtjad korrutavad aina, et meil ei ole kvalifitseeritud tööjõudu. Aga kas keegi üldse teab, kui palju ja milliste kutseoskustega inimesi on töötute või heitunute nimekirjas? Mida on tehtud nende tööturule toomiseks? Kas meie riigis on olemas info, kui palju intellektuaalset kapitali on kasutamata? Mida on tehtud selleks, et see kaardistada ja tööle panna?

Räägitakse palju euronõuete täitmisest, kuid pole veel kuulnud, kuidas täita neid ELi suuniseid, mis soovitavad tootmisel kasutada kohalikku toorainet ning toota ökoloogiliselt puhtaid tooteid.

Näiteks saaks riigi toetuse abil 10–15 aasta jooksul rajada võimsa linaklastri, mille aastane netokäive oleks vähemalt 500–600 miljonit eurot. Selle käigus rajataks vähemalt 30 uut tootmisettevõtet, antaks tööd paarile tuhandele põllumehele ja mitmesajale tööstustöölisele just Kagu-Eesti piirkonnas, kus töötus ja põllumaade võsastumine kõige suurem.

Kasutamist leiaksid sajad tuhanded hektarid lupjamist mittevajavad maad. Eesti oludes oleks see üks väheseid klastreid, mis vastab täielikult Euroopa Liidu suunistele: kohalik toore, traditsioonidega tootmine, ökoloogiliselt puhtad ja keskkonda mittereostavad tooted ja tootmine. Kahjuks ei ole selle klastri rajamine riigi abita võimalik.

Unustatakse, et just tööstus ja tootmine on elatustaseme kasvu vedurid.

Olen aastaid olnud COPA/COGECA (põllumajanduse esindusorganisatsioon Euroopas – toim) lina ja kanepi töögrupi Eesti delegatsiooni juht. Seega saan väita, et niinimetatud linakuningad imestavad siiani, miks Eestis lina ei kasvatata. Ometi on siin selleks parimad looduslikud tingimused ja Eestis toodetud linakiud on ainsana pälvinud maailma tekstiilitöösturitelt Kuldtähe.

Pikaajalise EASi ärimentori, Kagu-Eesti sihtasutuste ja MTÜde ning noorteprogrammi Entrum mentorina võin kinnitada, et palju häid ideid jääb ellu viimata omavalitsusjuhtide ükskõiksuse või vastuseisu tõttu.

Kui ettepaneku tegija ei ole juhi erakonnakaaslane või sõber või volikogus võtmerolli kandva partei liige, läheb idee prügikasti või lauasahtlisse, et aastate pärast saaks vastuseisja ise sellega välja tulla.

Küpsemas on globaalne rollikonflikt. Eesti ühiskond on lõhestunud. Üha süveneb vastuolu linna ja maa, noorte ja vanade, tööandjate ja töövõtjate, rikaste ja vaeste vahel. Meie tööandjad, juhid ja poliitikud on unustanud, et hea asutuse kõige kallim vara on personal. Edu eeldus on koostöö, selle eeldus omakorda vastastikune austus, usaldus, ausus ja asjatundlikkus.

Need, kes pole ise tootmistööd teinud ega pidanud toetustest elama, ei suuda mõista neid, kes loevad sente ja kannatavad nälga. Taolise mõistmatuse tagajärgi võib näha üliliberaalse majanduspoliitika propageerijate ja kasumiahnete ettevõtjate tegevuses, mille tõttu on kütuste, elektri, raviteenuste ja ravimite hinnad ohjeldamatult tõusnud. Eestist on saanud elamiseks üks euroliidu kallimaid riike.

Eestit ei hoia euro ega NATO. Eestit saavad hoida eestlased ise. Oma ülesandega saame hakkama mitte vastandumise ja konkurentsiga, vaid koostöö ja üksteisele edu saavutamiseks vajalike eelduste kujundamise abil.