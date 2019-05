Hiljutine bensiinireform sundis eelistama kallimat kütust

Suurema biolisandiga bensiin 95, uue nimetusega E10, sobib enamikule autodele ning uuemad mootorid on ehitatud teadmisega, et need peavad hakkama põletama ka biolisandiga kütust. Siiski eelistavad paljud osta hoopis biolisandita bensiini 98.

«Bensiini 98 müük on kasvanud – ootamatult palju,» tõdes Alexela juhatuse liige Alan Vaht. «Meil ei ole karburaatoriga autosid nii palju, kui palju on 98 müük kasvanud. See ei ole mikromeetrites mõõdetav, vaid on liiga palju kasvanud, mis pole põhjendatud.»