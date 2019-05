Coop Põlva asus pronksiseeriat juhtima

«Juba poolfinaalis soovisime Kehraga kokku minna, sest pidasime siis võimalikuks võidelda pronksi eest. Kodusaalis on nüüd tänu võidule võimalik seeria ka lõpetada, kui kõik plaanide kohaselt läheb,» võttis mängus seitse väravat visanud Otto Karl Kont kohtumise kokku.

Pronksiseeria esimese kohtumise esimene poolaeg algas väravatevaeselt, kuid Coopi juhtimisel. Väravavaht Christofer Viilop tegi häid tõrjeid, mis esimesel poolajal andis Coop Põlvale vajalikku abi, võimaldas stabiilselt kahe-kolmeväravalist edu hoida ja poolaja lõpetada juba neljaväravalise eduseisuga.

Teine poolaeg algas vaevaliselt: vastane vähendas vahet ja põlvakatel ei õnnestunud kuidagi viskele saada. Mängu 45. minutil oli tablool seis 19 : 19. Ja nagu iga käsipallihuviline teab, siis mäng algabki just 45. minutist. Coopi südikad mängijad ei heitnud meelt ning 51. minutil, kui vastase treener võttis kolmandat korda aja maha, juhtisid põlvakad 26 : 22, aga ka see ei tähendanud veel võitu. Kuus minutit enne mängu lõppu oli ka Kalmer Musting sunnitud võtma oma kolmanda mõttepausi, et veel kord mängijatele juhiseid anda: soov võita oli meeskonnal olemas. Mõttepausi järel ei toimunud küll suurt imet enam, kuid Tõnis Kase viimasel minutil visatud värav tagas üheväravalise võidu Kehra üle.