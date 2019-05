Lüllemäe põhikool tähistas 55 aasta juubelit

Lapsevanemate korraldatud talgute tulemusena sai uue välimuse kooli peasissekäik. Direktor Jana Tiitsu abipalve järel ehitada lastele uus pink otsustasid vanemad, et korraliku pingi jaoks on kooliesine vana asfalt sobimatu. Seega võeti ette suurem projekt ning mõne maikuu õhtu jooksul ehitati lisaks kahele pingile valmis ka terrass. Pingi kulude katteks organiseerisid lapsevanemad korjanduse, terrassi materjal osteti kooli eelarvest.

Kooli pidulik juubeliaktus toimus 10. mail. Aukülaline, Valga vallavanem Margus Lepik ütles oma tervitussõnavõtus, et Lüllemäe koolis tehakse nii mõndagi sellist, millest paljud teised koolid Eestis veel alles mõtlevad. Justkui öeldu kinnituseks avas vilistlane, õpetaja ja lapsevanem Valev Sisov ametlikult õpetajate ja lapsevanemate kingitused ning kogu koolipere sai laulda meie looduslikku keskkonda sobilikku laulu „Meil on elu keset metsa“ juba uutel pinkidel ja äsjavalminud terrassil.

Vaike Puudersell viis läbi ekskursiooni Lüllemäe Põhikoolile eelnenud koolimajade või nende asukohtade juurde, mille ajalugu ülevaatlikult nüüd koolimajas näitusena üleval on. Kooli fotoarhiivist välja otsitud klassifotodele sai igaüks teha oma mälu järgi täiendusi, et aidata kaasa ühise mälupanga loomisele.

Kui direktor rõhutas oma aktusekõnes järjepidevat haridustee jätku Karulas ning kõneles tänasest olukorrast, siis asevallavanem Kalmer Sarv kinnitas, et valla poolt jätkub toetus koolile kindlasti edaspidigi.

Direktori vastuvõtul jagas Jana Tiits veendumust, et on üks kõige õnnelikumatest direktoritest Eestis, sest lisaks aktiivsetele õpilastele ja toetavatele lapsevanematele on Lüllemäe koolis ja lasteaias saanud kokku erakordselt hea meeskonnana töötav õpetajaskond.