Valga vallavalitsusse asus meediaspetsialistina tööle Teve Rajamets

Rajamets on lõpetanud Tõrva gümnaasiumi ning omandab bakalaureusekraadi Tartu Ülikoolis ajakirjanduse ja kommunikatsiooni erialal. Ta on olnud suvereporter ajalehes Valgamaalane (praegune Lõuna-Eesti Postimees), saatejuht ning toimetaja Tõrva Raadios ning kokk Tartu kohvikus Krempel. Rajamets on kokku puutunud ka mitmete noorteorganisatsioonidega, sealhulgas Tõrva Noortevolikoguga, mille liige on ta ka praegu.

„Otsustasin kandideerida meediaspetsialisti kohale, kuna see tundus mulle väga sobiv ametikoht. Ma õpin Tartu ülikoolis ajakirjandust ja kommunikatsiooni, hetkel olen aga akadeemilisel puhkusel. Leidsin, et mul on vaja koolile vahelduseks teha midagi muud ning koguda praktilisi kogemusi. Siis nägingi Valga valla Facebooki-lehe kaudu meediaspetsialisti töökuulutust ning see kuidagi jäi hinge kripeldama, ikka heas mõttes. Sellises mõttes, et pidin ikka kandideerima,“ sõnas Rajamets.