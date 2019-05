Serviti astus sammu meistritiitlile lähemale

«Natuke hädas olime ka tehnilise praagiga, kuid üldmulje on siiski hea – eriti arvestades, et meil on pikem paus olnud raskemates mängudes. Olime päris head nii kaitses kui ka rünnakul. Kindlasti tuleb mõningaid asju parandada, et järgmises kohtumises veelgi parem olla. Saime hea enesetunde, et edasi võidelda,» lisas kapten.