Valija Valgas: oleks õigem, kui Euroopa Liit ühtselt edasi läheks

Kella kolmveerand üheks pärastlõunal oli Valga kultuurikeskuses asuvas valimisjaoskonnas hääle andnud 12 inimest. Valimiskomisjoni esimees Tõnis Lass ütles, et kuigi võrreldes Riigikogu valmistega on huvi tagasihoidlikum, on valima jõudnud väga erinevaid inimesi. «Huvi on nii kohapealt kui kaugemalt, nii noori kui vanu.»

Laugesaar loodab, et Gräzin Euroopas Eesti huvide eest seisaks. Euroopa senise kursi jätkamise ja paremäärmusluse tõusu temaatika kohta ütles ta, et riikide koostöö peab jätkuma. «Päris nii ei saa olla, et olen ainult Eesti ja teen, mis mina tahan. Oleks ikka õigem, kui Euroopa Liit ühtselt edasi läheks. Ma ei tea, kas Suurbritannia eraldiminek on neile kasulik või mis seal on, nad ei tea isegi, mis nad tahavad. Et rahva arvamust küsida, on ka muidugi õige. Aga selleks, et arvamust küsida, peaksin ma olema asjast hästi teadlik. Võib-olla vahel tuleb ka usaldada neid, keda me oleme valinud, et nad teavad neid asju.»