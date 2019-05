Küsitlus: kas lähete Euroopa Parlamendi liikmeid valima?

«Kindlasti, olen kõikidel valimistel käinud. Mulle on oluline, et saan enda arvamust avaldada. Kui me kõik mõtleks, et mis see minu arvamus tähendab ja keegi valima ei läheks, oleks kogu süsteem uppis. On tähtis, et sinna saab asjalik inimene. Minu hääl võib seda muuta. Alati enne valimisi uurin, kes midagi lubab, ja alles siis langetan otsuse. Paljud minu tutvusringkonnas peavad seda mõttetuks, sest Eesti on nii väike osa Euroopast. Aga tegelikult jagunevad need liikmed väiksematesse puntidesse ja eestlastel on seal suur kaal.»