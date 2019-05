Põlva talurahvamuuseumi juhataja Reet Roop, kas 40-aastast muuseumi tuleks pidada nooreks, keskealiseks või vanaks?

Ikka noorukeseks. Kui võrrelda muuseumidega, mis on sada aastat ja rohkem olnud, siis on see veel noorikuiga. Aga selle ajaga on muuseum näinud igasuguseid aegu: kord on ta olnud valla hallatav, kord maavalitsuse, kord ministeeriumi hallata, nüüd kuulume Võru instituudi alla. Ta on kõik need käigud läbi käinud, aga ikka ülesmäge, niimoodi tasapisi, vaikselt, rahulikult ja ikka ülesmäge.