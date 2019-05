Homme algab laulva puuvillase postmargi eelmüük

Lisaks on müügile tulemas eksklusiivne Laulupeo postkaart, mis on saadaval vaid Laulupeol kohapeal ja Omniva e-poes. Laulupeo toodete eelmüük algab homme, 17. mail.

Postmargi autori, margikunstnik Indrek Ilvese sõnul on margiplokil kujutatud meie kõigi jaoks tuttavat Tallinna Lauluväljakut. „See koht on sümbol, mida teab iga eestlane ja mis on mänginud olulist rolli meie riigi taasiseseisvumisel kui ka kultuuri kandmisel. Linasest ja villasest kangast on valmistatud meie rahvariided ning sellest inspireeritult on puuvillasele materjalile trükitud ka margiplokk,“ sõnas Ilves.