«Tõrvas käisin just möödunud nädalavahetusel, kuna oli emadepäev,» kinnitas Laanmäe. «Katsun seal käia nii palju kui võimalik, sest see on ikkagi minu südamelähedane kodulinn.»

Samas tunnistas mullu sügisel isaks saanud odasangar, et kuna tema elutempo on viimastel aastatel kiirenenud, ei jõua ta Valgamaale sugugi nii sageli, kui tahaks. «Vahest kord kuus ikka proovin jõuda,» lubas Laanmäe ja lisas, et Tõrva on ilus koht ning muutub järjest ilusamaks.