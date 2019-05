Muuseumid täituvad seekord mustritega

Võrumaal on valik eriti mitmekesine: muuseumiöö «Öös on mustreid» jõuab 11 paika. Näiteks on külastajate ootel kõik kolm Setomaa muuseumi: nii Obinitsas, Saatses kui ka Värskas. Muu hulgas tutvustatakse Obinitsas esimest korda peagi avatavat püsiekspositsiooni. Saatses saab aga valmistada kingitusi, degusteerida mustriga koduleiba ja avastada hämaruses looduse mustreid. Värskas algab päev rohevahetusega ning muuseumiöö jätkub samas vaimus: jutt käib peenarde ümber. Võimalik on katsetada mustriloomet enda kaasatoodud tekstiileseme peal.