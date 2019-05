Pidu toob Valka üle tuhande taidleja

Peo pealavastaja Maria Sikk ütles, et üles astub 75 kollektiivi kokku umbes 1100 liikmega. «Täpset arvu on raske öelda, kuna mõnigi osaleja kuulub mitmesse kollektiivi,» täpsustas Sikk. Valga vallast on aga pidulisi ligi 550, Otepäält 310 ja Tõrvast 220 ringis. Samuti on tantsijaid-lauljaid endistelt Valgamaa aladelt või maakonnaga piirnevatest omavalitsustest.