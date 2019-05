Kestavad pokurahva loenduse viimased päevad

Homne päev ehk 17. mai oli plaanitud pokuloenduse lõpuks, kuid vaadates suurepärast suveilma, otsustati suurt üle-eestilist ettevõtmist veel nädalavahetuse võrra pikendada.

“Saabuv nädalavahetus toob võrratu ilma loodusesse minekuks ja pokurahva suur üleskutse Eestimaa peredele on, et kasutataks seda aega meie kevadise looduse imetlemiseks ja ühtlasi viimaste pokude kaardile kandmiseks,” ütles Pokumaa perenaine Nele Hendrikson. „Pärast seda läheb kaardistamise võimalus kinni, küll aga jätame kõik muu huvilistele uudistamiseks avatuks.“ Info, mis loodussõprade abiga kogunenud, on algus uuele märgalade ja pokude projektile, mis annab tulevikus koolidele ja lasteaedadele vahva sisendi teemast rääkimiseks.

Pokud on Edgar Valteri poolt lasteraamatutesse jäädvustatud tegelased, kelle loomiseks sai kunstnik inspiratsiooni otse Lõuna-Eesti loodusest ja konkreetselt just meie maastikes levinud tarnamätastest. Täpselt neid tegelasi saabki pokuloenduse käigus kaardistada.

Pokurahvaloenduse raames on Pokumaa partneriks Regio, kelle abiga loodud kaardirakendus võimaldab huvilistel looduses käies pokuloendusega tegeleda. Kaardistamiseks tuleb alustada lehelt www.pokumaa.ee/pokuloendus ning juhiseid jälgides pokud kaardile kanda, sh panna kirja arv, umbkaudne suurus ja üles laadida mõned fotod. Parimate piltide autoreid ootavad auhinnad.

“Oskus märgata ümbritsevat loodust, selle ilu, eripära ja hingestatust ning soov seda oskust ka järeltulevatele põlvedele edasi anda, oli Edgar Valteri kandvaks missiooniks. Jändrikud puutüved, kännud, taimed, loomulikult pilved ning kivirahnud, puujuurikad ja muu taoline sai Edgari kunstnikupliiatsi vahendusel näo ning iseloomu. Pokumaa ja pokud on selle pärandi kõige selgemaks näiteks ja kandjaks,” sõnas Hendrikson.

Pokuloenduse kokkuvõtted tehakse uuel nädalal. „Tänaseks on kaardile kantud üle miljoni poku enam kui 80 kaardistaja poolt ja 106-s erinevas paigas üle Eesti. Vahva on see, et lisaks ringi rändavatele loodusesõpradele on meie üleskutsega liitunud ka lasteaedu ja raamatukogusid,“ kommenteerib pokude kaardistamise seisu Pokumaa perenaine.

Sel nädalavahetusel algab armastatud õunaaiakontserdite sari

17. mai on pokukalendris õiesoengupäev ja see tähendab, et pokude ehk looduses leiduvate tarnamätaste aastaringis on kõige pidulikum aeg – õitsemine. Selle sümboolselt ilusa aja märgina ning jätkuks kunstnik ja kirjanik Edgar Valteri 90. juubeliaasta tähistamisele, toimub homme Pokumaal ka selle suve esimene õunaaiakontsert, üldjärjekorras juba üheksas.

17. mail toimuva esimese õunaaiakontserdi esinejaks on Mari Jürjens, kes esineb ajaloolise Hauka talukoha õunaaias just õunapuude õitsemisaja alguses. Tegemist on Pokumaa toetuseks korraldatvate õhtuste piknik-kontsertite sarjaga, kus rõhk on ennekõike jagatud lugudel. Kõik kontsertõhtud on sisse juhatanud elukutseline lugudevestja Piret Päär. Heal tasemel Eesti muusika ning kohalike meistrite poolt valmistatud toit käib lahutamatult nende õhtute juurde.

Kontsertsarja toetab juba kolmandat aastat Eesti Kultuurkapital. Sama pikalt on olnud meedia- ja koostööpartnerid Coop Eesti, TV3, ERR ja Öun Drinks. Suur tänu siinkohal neile kõigile, sest ilma selle toetuseta poleks saanud tegelikkuseks ka Õunaaiakontsertite sari.