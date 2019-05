Uute korterite valmimine Valgas on üpriski erakordne. Neid müüvat firmat ML Property juhatav elvalane Margo Laul ütles, et sai sealse pinna headel tingimustel kätte ja kuigi rikkaks ettevõtmisega ei saa, tundus huvitav proovida. «See oli ühe mu tuttava oma, kellel ühel hetkel ei käinud sellest jõud üle. Nii see eelmise aasta lõpu poole minu kätte jõudis.»