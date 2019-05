Motomeka saatus peaks selguma sügisel

Nüüd hakkab tegutsema töörühm, kelle ülesanne on teha ideekorje, et välja selgitada, mida kompleksiga tulevikus ette võtta. Töörühma moodustamise tegi volikogu ülesandeks vallavalitsusele.

«Minu kõige suurem soov oli, et see saaks vallale ära ostetud. Las olla komisjonis pigem need, kes teemat rohkem valdavad.»

Teiseks on otsustatud, et esialgu hakkab keskuse toimimise eest hoolt kandma vallavalitsuse allasutus Valga Sport. «Valga Sport on operaator, kuni tehakse uued korraldused. Nad hoiavad seda asja korras. On plaanis luua lahendused, hinnakiri, kuidas koha kasutamine uute korralduste andmiseni käib.»