Peotuli põikab kahel korral Venemaale

Laulupeotõrvik külastab Vene Föderatsiooni mitte ainult kuulsa Saatse saapa läbimisel, vaid ka ühel 30-meetrisel lõigul. Saapakujulise Saatse küla lähedal asuva kilomeetrise lõigu läbimise ajal on peotuli laternas auto peal.

«Siin piiri ääres elavad inimesed on sellega harjunud ja arvestavad, et dokumendid peavad alati kaasas olema,» rääkis Setomaa vallavanem Raul Kudre. «Laulupeotule tulek on siiski eriline, ka tuletoojatel peaks ID-kaart kaasas olema, sest piirivalvurid võivad isikuid kontrollida.»