Rammuli kandidatuuri esitas endine vallavanem Andrus Seeme. «Piretil on vallast head teadmised ja ta on ennast meie piirkonda hästi kinnitanud,» sõnas Seeme.

Rammul oli eelnevalt Kanepi valla arendusnõunik, kes täitis pärast vallajuhi lahkumist riigikogusse ka vallavanema kohustusi. Naine ei kuulu ühtegi parteisse, kuid ei varja, et tema vaadetele on kõige lähedasem Reformierakond. Ühtlasi on volikogus võim Reformierakonna käes: neile kuulub 19 kohast 13. Ülejäänud kohad kuuluvad Keskerakonnale. Vallavanema ametisse nimetamiseks oli vaja vähemalt kümmet poolthäält. Opositsioon oma kandidaati ei esitanud.