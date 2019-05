Abivahendi vajadust saavad juulist tuvastada ka õed

Sotsiaalkindlustusameti abivahendite valdkonna juhi Berit Rohtjärve sõnul saavad täna abivahendi vajadust tuvastada pere- ja eriarstid, rehabilitatsioonimeeskonnad ning füsio- ja tegevusterapeudid. „Õed ei ole seni abivahendi vajadust tuvastanud, kuid tihti on just õde see, kes puutub inimesega esimesena kokku,“ rääkis Rohtjärv. Ta lisas, et tänu sellele muudatusele saavad inimesed vajaliku abivahendi kiiremini ning kindlasti vähendab see ka pere- ja eriarstide töökoormust.