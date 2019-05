Tänasel muuseumiööl avavad tasuta oma uksed 214 paika

Muuseumiöö programmist leiab sel aastal rekordiliselt lausa 214 paika – veel neljapäeval lisandusid programmi viimased muuseumid. Külastajatele on viie tunni jooksul tasuta avatud väga paljud suuremad ja väiksemad muuseumid ning lisaks muuseumidele teevad oma uksed tasuta lahti mitmed näitusepaigad, arhiivid, kirikud, mõisad ning isegi looduskeskused – üht või teistpidi kultuuri, teaduse ja ajalooga tegelevad organisatsioonid.

Üheteistkümne toimumisaasta jooksul on muuseumiööst kujunenud Eesti suurim muuseumisündmus, mis on igal aastal järjest rohkem publikut leidnud. Eelmisel aastal tehti 5 tunni jooksul üle terve Eesti rohkem kui 125 000 muuseumikülastust – just nimelt külastust, sest üksikkülastajate arvu on raske kokku lugeda, kuna suur osa publikust jõuab õhtu jooksul päris mitmesse muuseumi. Üks öö peakorraldajatest, Jelena Tšekulajeva, kutsus inimesi muuseumiöö kava varakult läbi lappama ja oma marsruuti läbi mõtlema, sest nii jõuab sündmuse viie tunni jooksul rohkem: "Suurte publikumagnetite kõrval on tasub kindlasti programmist üles otsida ka väiksed ja vähem tuttavad muuseumid, sest muuseumiöö on hea aeg avastamiseks – näiteks mitmed erakogud ongi avatud spetsiaalselt just muuseumiöö puhul ja muul ajal neid külastada üldjuhul ei õnnestu. Aga erilised, just selleks ööks kokku pandud ekskursioonid, töötoad, kontserdid, ootavad külastajaid igas muuseumis," ütles Tšekulajeva.

Käesoleva aasta muuseumiöö teema – mustrid – kutsub külastajaid tabama mustreid elus meie ümber: kultuuris, ühiskonnas, looduses ja küsima milliste mustrite osad me ise oleme. Milliseid mustreid märkame ja millistest vabaneda püüame? Miks me käitume teatud olukordades kindlal moel ehk millised on meie käitumismustrid, olgu siis indiviidi või grupina? Milliseid mustreid kasutavad tööstused ja masinad, mida räägivad rahvarõivamustrid ja millised on loomade käitumismustrid?

Korraldajad panevad muuseumiöö huvilistele südamele, et tehes plaane väiksemate muuseumite külastamiseks heidaksid huvilised pilgu peale öö programmile, sest pisemates muuseumites on muuseumiööks või eriekskursioonideks vaja end sageli ette kirja panna ning praeguseks on mõnel pool kõik kohad juba täitunud.

Programmis osalevad muuseumid ja teised organisatsioonid avavad muuseumiööl oma uksed kell 18-23 ning sel ajal on sissepääs tasuta – ent tasub tähele panna, et on üksikuid paiku, kus uksed kas avanevad pisut hiljem või sulguvad pisut varem. Kõige parema ning värskema ülevaate sellest, mis igas muuseumis täpselt toimub, leiab aadressilt https://www.muuseumioo.ee.