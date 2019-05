Rannas hulpiva veisekorjuse teisaldamisel oli vaja päästjate abi

Vald kutsus Peipsi rannas juba kaks nädalat olnud laipa eemaldama korjuste likvideerimisele keskendunud ettevõtte Vireen. Abivallavanem Mati Tiigimäe aga ütles, et suur veok ei pääsenud aga piisavalt ligidale, et looma peale tõsta. «Eile läks mul pool päeva, kõik on nüüd korras. Tuli päästeteenistus veel välja kutsuda, sest Vireeni masin ei pääsenud sinna juurde, kuigi oli informatsioon veterinaar- ja toiduametist ja igalt poolt, et saab juurde. Üle 20-tonnine masin ikka juurde ei läinud. Hea, et autojuht oli tasakaalukas ja ei kihutanud minema.»