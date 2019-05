Hooldekodud pole nõus täiendavate nõuetega hooldustöötajatele

Tegemist on oluliste muudatustega, mis mõjutavad oluliselt üldhooldekodude tegevust ning seavad ohtu nende tegevuse jätkusuutlikkuse. Hooldekodud on praegu olukorras, kus neil ei ole piisavalt hooldustöötajaid ning vaid kõige suuremad ja edukamad hooldekodud saavad 1. jaanuarist 2020. aastal täita nõude rakendada tööle piisavalt vajaliku ettevalmistusega hooldustöötajaid.

Tänane tööturu olukord on keeruline ning tööjõuvajaduse seire- ja prognoosimissüsteemi OSKA 2018. aasta uuringu aruandest selgub, et üle Eesti on hooldustöötajatest puudus, sealjuures on osades maakondades puudujääk väga tuntav.