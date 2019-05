Võrust pärit dirigent on murdnud ennast maailmalavadele

«Olen Võru poiss ja oskan siiamaani tsipa võro kiilt,» räägib Pehk. Ja lisab, et praegu pole ta kodukandi murdes just eriti palju juttu puhuda saanud ja see kipub meelest minema. Hoopis rohkem on vaja inglise ja vene keelt. Nendes keeltes saab ta enda sõnul hakkama peaaegu iga riigi muusikutega.