Eesti lipu häll tahetakse värvida sinimustvalgeks

Sel päeval möödub Eesti lipu õnnistamisest 135 aastat. Tegemist on riikliku lipupäevaga ning trikoloori heiskavad riigi- ja omavalitsuse asutused ning avalik-õiguslikud juriidilised isikud. Lipu võivad heisata ka kõik teised.

Otepää on aga Eesti lipu häll. 4. juunil 1884 kogunes 24 eesti soost haritlast Otepääle, et pühitseda ja õnnistada Eesti üliõpilaste seltsi sinimustvalge lipp. Iseseisvumisel sai see riigilipuks.