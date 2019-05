Anneli Ott: kuidas pöörata vananemine võimaluseks?

Eestis seisukohalt näeme, et üha olulisemaks on muutunud inimeste iseseisva toimetulekuvõime ning sotsiaalse ja tööalase aktiivsuse suurendamine. Arvestades, et inimeste eluiga pikeneb ja tervena elatud eluaastate arv kasvab, on oluline, et soovitakse ja suudetakse ka tööalases mõttes olla kauem aktiivsed. Seetõttu peame oluliseks tulevikus pingutada selleks, et kogu tööealine elanikkond saaks tööturul võimalikult hästi rakendatud. Samuti tagada vähemsuutlike siht- rühmade kaasamine ning ennetada tööturul osalemist takistavate probleemide teket.