Võru Helios püsib liidrikonkurentsis

Võru FC Heliose jalgpallimeeskond on Esiliiga B-s 11. vooru järel viiendal kohal, jäädes liidrist maha vaid kolme punktiga.

«Valisime sellise taktika, et vastane ei pääseks liialt meie värava lähedale. Läksime 4-4-2 asetusega kõrgelt suruma ja üldises plaanis võib tõdeda, et see ka õnnestus, sest midagi üliohtlikku vastased korda saata ei suutnudki,» ütles Võru meeskonna peatreener Jaanus Vislapuu.