Igor Taro: kes meist sooviks elada ääremaal?

Meie rõõm on olnud, et Eesti lugu sai maailmas tohutu võimenduse ja tänu sellele tuntaksegi meid suuremana, kui kaardil või suuruse edetabelis oleme. Teisalt on meie mure seotud Euroopa Liidus vohava protektsionismiga, millega proovitakse neidsamu alusväärtusi – kaupade, teenuste, kapitali ja inimeste vaba liikumist – meie eest piirata.

Üks katsumus on kindlasti raputada Euroopa Liit lahti paigalseisust. Vanade liikmesriikide rikkaks olemise projektist peaks saama kogu ühenduse jõukamaks saamise projekt. Palju seletamist tuleb seoses nii-öelda vanade liikmesriikide protektsionismiga, kes pelgavad meie töötajaid ja proovivad ebaõiglaselt oma poti servas paksemat suppi keeta. Samuti on suur proovikivi hakata panustama lisaks põllumajandusele ka üldisesse innovatsiooni, et Euroopa parimad ülikoolid oleksid maailma edetabelis kõrgemal kui 50. kohal ja suudaksime püsida konkurentsis USA ja Hiinaga.

Katsed poti ühes servas paksemat suppi keeta toovad mitte rammusama, vaid hoopis lahjema tulemuse.

Seetõttu ongi mõistlik võidelda eelkõige Eesti jaoks paremate tingimuste, aga mitte uute müüride ehitamise eest. Eestil on praegu palju kaotada ja samas võimalik veelgi rohkem võita. Kui peaksime ülejäänud Euroopaga hakkama suhteid koomale tõmbama, kaotame oma ettevõtjate soodsa ligipääsu maailma jõukamale ostjale. Samal ajal on meil Eestina sellele kooslusele väga palju anda. Meile harjumuspärane e-riigi lahendus pole enamikus riikides siiani tavapärane. Paberivaba ning automatiseeritud asjaajamine aitaks vähendada bürokraatiat ja muuta Euroopa Liidu toimimist tõhusamaks. Seetõttu ütlemegi: rohkem Eestit Euroopas!

Eesti poolt vaadates on suured ülesanded puhta energeetika ning jäätmevaba ringmajanduse poole liikumine. See aitab hoida meie loodust ja elukeskkonda. Paraku pole kõikjal Euroopas käivitatud isegi pakendiringluse süsteemi. Meile on aga päris valus küsimus põlevkivienergiaga seonduv. On vaja kokku leppida mõistlik plaan, kuidas tagada sujuv üleminek nii, et oleks tagatud nii Eesti energiajulgeolek kui ka sotsiaalmajanduslik stabiilsus.

Euroopa Liidu parimad võimalused sisalduvad ikkagi alusväärtustes: kaupade, inimeste ja kapitali vabas liikumises. Alustaks nende võimaluste paremat realiseerimist.

Euroopa föderaliseerumine pole kindlasti päevakorral. Föderaliseerumise tondiga hirmutavad põhilised need, kellel pole ühtki muud edasiviivat ideed. Euroopa Liidus on praegu veel 28 riiki, mis on väga eripalgelised ning liitriigi konsensust ei paista küll kusagilt.

Eesti on suutnud tänu oma erilisusele maailmas omajagu läbi lüüa. Ja Kagu-Eestil on selleks samuti võimalus. Nelja aasta eest sai meie riigi ühest väiksemast omavalitsusest – Setomaast – Soome-Ugri pealinn, mis on oluline vaimne keskus 25 miljoni inimesega keele- ja kultuuriruumile.