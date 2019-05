Mullu märtsis tegi elupõline harjumaalane Aarne Leisalu kannapöörde ning hakkas juhtima Põlvamaa arenduskeskust. «Mulle see vastuvoolu ujumine ei ole,» kommenteeris ta mullu pealinnast lahkumist ja Põlvas töötamist.

Doktorikraadiga juht ütles toona Lõuna-Eesti Postimehele, et uus töö tundus tema jaoks põnev ja huvitav. «See oli kindlasti kõige olulisem põhjus, miks selle vastu võtsin. Teine põhjus on, et olen pidanud Eesti tasakaalustatud arengut tähtsaks,» ütles ta siis.