Tuhavedu Väimela põldudele sattus uurimise alla

Inspektsioon sai 22. aprillil kaebuse, et Väiso oja kõrval asuvale põllule veetakse kahtlase päritoluga ainet, mis paneb inimestel silmad kipitama, kurgu kihelema ning tekitab halba enesetunnet. «Kohapealse kontrolli käigus selgus, et tegemist on lubiväetisena kasutatava puidutuhaga, mida Võhandu Põllumajanduse OÜ kasutas happeliste muldade neutraliseerimiseks,» ütles keskkonnainspektsiooni Võrumaa büroo juhataja Ardi Lepp.