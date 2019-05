Siim Saavik: kuhu kihutad?

Aga kuhu siis ometi nii suur rutt? Ei usu, et kõik naisi sünnitama viivad. Küllap neil tegelikult nii hullusti tuli takus polegi, vaid see on hoopis anarhia, mis maanteedel valitseb. Raske jalg surub gaaspedaali põhja, sest kiirusekontrolli karta ei ole.

Seoses oma tööga pean palju Lõuna-Eestis ringi sõitma ja tunnistan, et nendel teedel näeb politseinikke harvemini kui kuuvarjutust. Kiiruskaameratest ei saa ju üldse rääkida, sest neid peaaegu polegi. Ilmselgelt on sellest aru saanud ka teised liiklejad, kes panevad maksma kiirema jõu.

Sellist kontrollimatust kasutatakse ära ja nii ongi asulavälistel teedel kiirus kasvanud pahatihti 120 kilomeetrini tunnis. See pole muidugi fakt, vaid umbkaudne tähelepanek, sest minulgi võib gaasipedaali vajutades kiirus vahepeal veidi üle lubatu minna. Ometi olen tähele pannud, et minust sõidetakse palju rohkem mööda kui mina teistest.

Kõige hullem selle asja juures on aga see, et need möödasõidud on sageli ohtlikud. Kas ikka tasub mõne minuti võitmise pärast enda ja kaasliiklejate elu ohtu seada? Just kihutamine põhjustab ju pahatihti õnnetusi. Kõik teavad seda, aga paljud lihtsalt ei hooli.